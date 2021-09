En redes, la actriz Lina Tejeiro dejó callada a una mujer que la trató de “interesada”.

Luego de terminar su largo noviazgo con Andy Rivera, a la actriz todavía le sacan el tema en cara, cuando ella ha dejado claro que pasó la página.

Así le ocurrió recientemente, cuando una internauta la etiquetó en Instagram, en una foto donde se comentaba de la nueva camioneta de Andy Rivera.

Allí, la mujer comentó que en cuestión de segundos Lina le escribiría al cantante.

Al leer este mensaje, Lina no dudó en defenderse: “No, mi hermosa, jajaja. Un carro que me puedo dar yo misma no me deslumbra ni me sorprende. Que tú busques hombres por sus cosas materiales no quiere decir que otras mujeres lo hagamos. No trates de normalizar lo que tú haces. La verdad, me alegro mucho por él”.

Este fue el cruce de mensajes, donde Lina fue aplaudida por su madurez, aunque algunos le recomendaron no darle importancia a este tipo de comentarios.

Lina Tejeiro recordó la época en que no le daban personajes para televisión por su peso

Durante algunos años, Lina Tejeiro se enfrentó a varios problemas económicos. Esto, porque en su juventud hubo una época en que no le salían tantos trabajos como ella habría querido.

Además, como reveló recientemente en sus historias de Instagram, durante un tiempo no la contrataban ni la llamaban a cástings.

Tal como explicó su mánager, quien se encontraba con ella grabando sus historias, en una época le decían que Lina estaba “muy gordita”.

Lastimosamente, por el estereotipo de mujer delgada para las protagonistas de las novelas, no la elegían.

La única opción que le quedó a Lina fue dedicarse al gimnasio y a tonificar su figura para conseguir más cástings, pero lamenta que en la pantalla chica se discrimine a ciertas figuras por su físico, y no tanto por su capacidad actoral.