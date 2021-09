Con un mensaje en redes dio la triste noticia; divertido actor de Pasión de gavilanes confirma que no estará en la segunda parte de la novela.

El actor Jorge Cao es recordado, entre muchos papeles, por el del abuelo Martín Acevedo en Pasión de Gavilanes.

Este personaje era jocoso, y tenía una frase que hacía reír a muchos y desconcertaba a otros cuantos.

Se trata de “¡Las pelotas del marrano!”, que decía con cierta frecuencia en la novela.

A veces la decía cuando algo era gracioso, o a veces solo la decía “porque sí”.

Pero este chiste no volverá a escucharse, al menos, no de boca de Jorge Cao, quien ya confirmó del todo que no participará en Pasión de gavilanes 2.

En esta producción ya varios actores han confirmado que no estarán, y no se sabe cómo se ajustará la historia o quién los reemplazará para continuar con las historias de la familia Elizondo.

Este fue el mensaje que compartió Jorge Cao cuando confirmó que no estaría.

“Quiero aclarar algo, Jorge Cao no hará parte de Pasión de gavilanes 2. Es una decisión personal, gracias por tanto amor recibido”, fue su comentario en redes sociales, que entristeció a varios de sus fanáticos.

