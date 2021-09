A algunos no les gustó el accesorio. Camilo es criticado por collar con Evaluna cuando estaba pequeña.

Esta joven pareja es una de las más comentadas en internet. Desde que se casaron, todo lo relacionado con su matrimonio ha llenado titulares en la farándula.

Y es que las distintas acciones que hacen para demostrar su amor suelen causar todo tipo de reacciones en Internet.

Así se pudo ver recientemente, luego de que el cantante mostrar un accesorio en el que tiene una foto de su esposa, cuando era una niña.

Se trata de un collar, en el que el principal adorno es la foto de Evaluna, collar que ha sido criticado por algunos.

¿La razón?, fans dicen que es algo “empalagoso” y hasta “tóxico”.

“Ay con este chico me di cuenta que no soy para nada cursi… Estas vainas me dan náuseas”… “Se pasa de ridículo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero también están a los que les parece un bonito acto para recordar a su pareja.

“Qué bonito collar”… “Quiero un novio que me presuma así”… “Es muy romántico”, son algunas de las reacciones que le demuestran apoyo.

