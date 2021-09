“Me oriné en el carro”: eso confesó Lina Tejeiro en sus redes sociales y ha sido para risas.

La actriz colombiana es una de las más queridas de la pantalla chica.

Pero además de sus personajes en la televisión, también da de qué hablar por sus publicaciones en redes.

Y es que Lina no teme ser sincera y contar con gracia todo lo que pasa a diario.

Justamente, en las últimas horas publicó unas historias en las que reveló que vivió un horrible, pero gracioso momento.

Y es que, por beber mucha agua, comenzó a tener muchas ganas de ir al baño cuando iba manejando y se dirigía al gimnasio.

Desesperada, intentó parquear en una estación de servicio, pero no se lo permitieron.

“Ya me había tomado medio litro de agua antes de salir de la casa, y yo apretando. Yo decía: ‘no, yo me aguanto, yo me aguanto’, abría la ventana, casi paro en la misma estación de gasolina donde paré la vez pasada, pero cuando iba a entrar no me dejaron meter el carro y seguí, no, no, no”.

Finalmente, sintió un dolor bajo tan fuerte y estaba tan desesperada, que decidió orinar en su carro.

“Ya llegando al gimnasio me tocó empezarme a empelotar y yo solo mirando que no me fueran a mirar. Y ahora, ¿dónde orino? Tenía el ‘chichí’ ahí y se me estaban escurriendo las lágrimas. Llegué de una, parqueé, me empeloté, saqué un tarro de los que tenía, me senté mirando que nadie me viera y me oriné. Llené todo el tarro”, finalizó la actriz.

Los comentarios no se han hecho esperar, muchos riéndose por lo sucedido, aunque entendiendo que no fue un momento feliz. E incluso, varios contaron anécdotas similares.

“Me oriné en el carro”: A Lina Tejeiro su cuerpo le jugó una mala pasada