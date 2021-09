En las redes se habla de la enfermedad en la piel que tiene Carla Giraldo y que ha escondido muy bien.

La actriz colombiana es una de las más comentadas en las redes sociales.

Esto, debido a su carácter, su buen humor, sus diferentes personajes en la televisión y ahora, su participación en MasterChef Celebrity, reality de RCN.

Sus seguidores siempre están pendientes de cada detalle de su vida y además, siempre están preguntando sobre ella, su familia, su trabajo y más.

Ahora, la famosa ha vuelto a dar de qué hablar luego de confesar que tiene una enfermedad en la piel y que ese es su mayor secreto.

Todo comenzó con la pregunta de un internauta: “¿Cuál es el mayor secreto que tiene Carla? El mío es que tengo fobia a las arañas”.

Fue entonces cuando la famosa respondió lo siguiente: “una enfermedad en la piel”, sin dar mayores detalles.

La enfermedad en la piel que tiene Carla Giraldo y que ha escondido muy bien

Captura de pantalla de Instagram

Cabe mencionar que hace cerca de un año, también en sus redes sociales, Carla se refirió a esa enfermedad asegurando que se presentaba en forma “picaduras” o “granitos”.

Sin embargo, en ese momento tampoco se refirió concretamente al tema.

“Sé que se interesaron por mis picaduras, por mis granitos, por lo que aparece en mis rodillas en el último posteo. Yo les voy a contar: es una enfermedad, entonces creo que merece una historia larga para que puedan entender lo que padezco, las secuelas que ha dejado en mi piel”, empezó.

Y continuó: “Pero, realmente, es una banalidad y yo en esas banalidades trato de no fijarme mucho; se pueden dar cuenta que la foto está sin retocar, sin nada, que se ven todos mis defectos y mis virtudes. Les voy a contar, pero después, hoy no, hoy no estoy de ganas, hoy estoy arreglando la casa”.