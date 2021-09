La youtuber se encontraba en el país azteca. Luisa Fernanda W vivió el sismo de México y habló del momento en sus redes.

En días recientes, los fans de Luisa habían notado que se encontraba en México de visita.

Probablemente, también fue por cuestión de negocios, pues recordemos que recientemente abrió un restaurante mexicano junto a Pipe Bueno en Cajicá.

Sin embargo, nunca se imaginó que viviría uno de los sismos más fuertes del año.

Este comenzó en Cancún, pero se sintió con una magnitud de 7,1 en la escala de Richter hasta Ciudad de México.

Allí estaba Luisa, quien asegura que fueron presas del miedo ya que nunca habían vivido un temblor tan fuerte.

Por fortuna, todos los que estaban con ella salieron ilesos.

“Para los que no saben aquí en México hubo un sismo. O sea, yo sentí eso… No, no, no… ¡durísimo! Pero bueno, gracias a Dios estamos bien…hasta ahora leyendo noticias no pasó nada grave, les cuento que nunca en mi vida había sentido un temblor de esta magnitud, para mí esto es muy fuerte, casi me da algo ahí”, comentó.

Esto fue lo que compartió en sus redes, donde varios le preguntaron si estaba bien.

Vea el video donde narró lo ocurrido, aquí.

