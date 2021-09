La actriz lo comentó en sus redes sociales; Carla Giraldo dio a entender que MasterChef manipuló un capítulo con “comentarios fuera de lugar”.

En sus redes, los participantes del programa han opinado respecto a lo que pasa en el reality.

Sin embargo, no todo lo que comentan ha sido de todo positivo, pues no es la primera vez que se lamentan de la forma en que RCN editó el programa.

Especialmente, porque aseguran que el programa ha manipulado abiertamente las cosas que ellos dijeron en cámara, así como las entrevistas.

Recientemente, Carla se fijó en que algunas cosas que ella dijo se tomaron fuera de contexto. Incluso, al editor se le habría ido un spoiler del programa por buscar un gesto de Carla.

“Ay, ay, ay, señor editor, por andar buscando caras de donde no son, y comentarios fuera de lugar… se le coló una imagen. Besos, te amo mucho”, escribió ella en Twitter.

Ay ay ay SEÑOR EDITOR POR ANDAR BUSCANDO CARAS DE DONDE NO SON, Y COMENTARIOS FUERA DE LUGAR . Se le coló una imagen 😘 besos te amo mucho — Carla Giraldo (@Carlagiraldoq) August 23, 2021

Al leerla, varios quedaron sorprendidos, pero estuvieron de acuerdo en que el programa sí estaba editando todo para que haya más drama.

Recientemente, Viña Machado habló del tema en una entrevista con la revista Aló.

Allí, comentó que el programa había editado muchas cosas que se tomaban fuera de contexto. Así, unas palabras sobre un tema general podrían ser usadas para hacerlas parecer como si alguien comentara algo negativo sobre un compañero.

“Hubo un close up una vez en el que dije que no veía la necesidad de que los otros participantes opinaran, y enseguida me convertí en el blanco del público diciéndome que era grosera, que por qué lo había dicho, y luego encima de todo eso que por qué se lo había dicho a Gregorio, como si yo estuviera jugando en su contra, sabiendo que así no eran las cosas. Entonces decidí que iba a ver MasterChef sin ver las redes“, comentó Viña.

¿Qué tanto está editando RCN el reality?