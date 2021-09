Las causas de su muerte no han sido esclarecidas. Encuentran muerto al actor de ‘The Wire’ Michael K. Williams, informan diarios estadounidenses.

El actor Michael K. Williams, conocido por dar vida al personaje de Omar Little en la serie de televisión The Wire, fue encontrado muerto este lunes en su apartamento de Brooklyn, Nueva York, según el diario New York Post.

El periódico, que cita a fuentes policiales, apunta a una posible sobredosis como causa de la muerte, aunque no está confirmado.

Williams, de 54 años, saltó a la fama gracias a su papel en la popular “The Wire” y ha aparecido también en otras conocidas series como “Boardwalk Empire”.

Por esta razón, dada su edad y el reconocimiento que había conseguido, su muerte asombra a sus admiradores.

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron con mensajes de condolencias y pésames para la familia del actor.

