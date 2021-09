Esto fue lo que compartió en sus redes. Novia de Alberto Linero también presumió su romántico noviazgo con el exsacerdote.

Hace un par de años, el Padre Alberto Linero, como aún le dicen algunos, confirmó que dejaría el hábito.

Esto, pues aunque sigue siendo un hombre de fe, confirmó que deseaba llevar una vida normal. Incluso, reveló que había dejado el celibato luego de 49 años.

Así, poco a poco, se han conocido nuevos detalles sobre su relación amorosa. Si bien nunca ha revelado el nombre de su pareja, por fin se animó a compartir una foto de la mujer en cuestión, quien aparece de espaldas en actitud meditativa frente al mar.

Lo que delata que se trata de su nueva pareja, es que anotó: “Es ella… #amaresganarlotodo“.

Luego de esto, muchos querían saber quién es la novia de Alberto Linero.

Para los curiosos, no fue difícil dar con el nombre de Alcy, la mujer que tiene enamorado al exsacerdote.

Ella en sus redes también compartió una foto de Alberto, con el mismo mensaje que él anotó para ella:

“Es él… #amaresganarlotodo”.

De esta forma, quedó claro que ella sí es su novia, y que su romance está más sólido que nunca.

¿Alberto Linero se animaría a ser papá?

Varias semanas atrás le hicieron esta pregunta al exsacerdote, pero contestó de forma contundente que no está en edad de ser padre.

Además, comentó que su actual pareja tampoco estaría dispuesta, y ni siquiera han pensado en al posibilidad.

“Uno a los 51 años no puede ser papá. Con todo el respeto de quien lo haya decidido, pero yo creo que terminaría siendo el abuelo de ese niño. Necesitamos más cercanía y mi estructura de vida no permite tener hijos en este momento. Afortunadamente también es su decisión de vida, entonces no, nos vamos a dedicar el uno al otro”.

Según dijo, no le gustaría parecer el abuelo de sus hijos. De hecho, él y su pareja ni siquiera se han planteado la idea de adoptar mascotas.