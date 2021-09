Los televidentes tenían esta pregunta: Claudia Bahamón explicó por qué algunos exparticipantes de MasterChef no buscaron volver al reality.

Tal como anunció el programa, próximamente podría regresar un participante a las cocinas del reality de RCN.

Esta decisión se tomó luego de que, en un solo episodio, salieran dos concursantes: Lucho y Alicia. Lo cierto, es que RCN no solo trajo a uno, sino a dos de vuelta: Catalina y Julio.

Quizás, la producción vio una oportunidad para reabrir un cupo del programa y traer de vuelta a alguien, cosa que traería intriga y emoción al show, que de por sí es lo más visto según las cifras de Kantar Ibope Media.

No obstante, entre los opcionados a regresar hubo cuatro que no aparecieron, y podría parecer que no tienen interés en volver.

Alicia Machado, ex Miss Universo de Venezuela, el actor Mario Espitia y las actrices Lorna Paz y Ana María Estupiñán brillaron por su ausencia.

Sin embargo, en el caso de los otros tres actores, parece ser que simplemente no tuvieron el tiempo para considerar volver al programa. Así lo confirmó Claudia Bahamón en el capítulo de hoy, 5 de septiembre, explicando que no todos tenían tiempo en sus agendas para volver al reality.

Pese a esta explicación, en el caso de Alicia Machado, es claro que salió disgustada con el tiempo que pasó junto a los demás participantes, quienes han asegurado que ella hizo delicados ofrecimientos e insinuaciones.

Sin embargo, parece ser que los demás no tenían el tiempo, como aclaró Claudia.

