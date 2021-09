Los presentadores compartieron unos días de relajación en la ciudad. ¿Amparo Grisales y Ernesto Calzadilla están juntos en Cartagena?

Eso mismo se preguntaron los seguidores de ambos, al ver que compartían publicaciones desde la ciudad amurallada.

Al parecer, la ‘diva’ se encontró con su amigo para pasar unos días tranquilos cerca del mar. Pero lo cierto es que los fans de ambos se siguen preguntando si existe algún tipo de romance entre ellos.

Este rumor no es nuevo, y ya anteriormente Amparo ha comentado que no hay nada romántico entre ellos, sino una bonita y duradera amistad que continúa a pesar de la salida de Ernesto de Yo me llamo.

Sin embargo, sus seguidores no dejan de preguntarle, pues a veces los planes de los dos tienen tintes románticos. Esta fue la publicación de Amparo Grisales en Instagram:

¿Amparo Grisales y Ernesto Calzadilla están juntos en Cartagena?

Este fue el mensaje que compartió Amparo hace un tiempo respecto a su amigo, justamente, cuando resurgieron rumores de una relación entre ambos.

“Los amigos son como globos. Una vez que los dejas ir, no puedes traerlos de vuelta! Por eso los abrazo bien fuerte para nunca perderlos”, anotó aquella vez.

¿Se trata de una sencilla amistad?