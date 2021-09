La presentadora reveló quién estuvo en la clínica. No fue su bebé: Carolina Cruz reveló cuál miembro de su familia fue operado en Bogotá.

En días pasados, Carolina Cruz dio de qué hablar cuando una supuesta fuente de la Clínica Santa Fe indicó que el bebé de la presentadora había sido operado.

Según se dijo, Salvador tuvo una craneostomía, lo que preocupó a los fans de la presentadora, pues se trata de un procedimiento difícil.

Pero todo fue una falsa alarma, ya que el operado no habría sido el bebé de Carolina Cruz. A cambio, quien tuvo un procedimiento fue la mamá de Carolina, aunque no se sabe exactamente qué fue.

Esto explicaría por qué Carolina Cruz no ha estado en Día a día, y por qué quizás tuvo que pedirle a Carolina Soto que cuidara de su hijo mayor, Matías, para ella estar al tanto de la salud de su mamá.

Esta fue la historia de Instagram donde quedó claro que quien estaba en dicho hospital fue la mamá de la presentadora, y no su bebé.

No fue su bebé: Carolina Cruz reveló cuál miembro de su familia fue operado en Bogotá

@CarolinaCruzOsorio en Instagram

La supuesta cirugía del bebé no había sido confirmada por la presentadora ni por su esposo, Lincoln Palomeque. Pero en redes hay algunas publicaciones que han dado para pensar que la pareja sí enfrentaba un momento delicado.

“Volvería a repetir la historia de estos dos amores míos, sin cambiarle NADA porque si no hubiera vivido lo que he logrado vivir, no sería hoy en día lo que he llegado a SER. Esta familia es cada día más fuerte, unida y poderosa”, anotó Carolina en una publicación de Instagram.

Ya ella en el pasado explicó que el bebé nació con una tortícolis que le han tratado con terapias. De momento, no habría sido operado.