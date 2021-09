Televidentes amenazan con no ver más ‘MasterChef’ si vuelve esta famosa al reality

En la web, los televidentes amenazan con no ver más MasterChef si vuelve esta famosa.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en Colombia durante los fines de semana.

Los televidentes no se pierden ningún detalle y por eso, quedaron con la boca abierta al ver un adelanto.

Si no lo vio, se lo contamos: algunos eliminados de la competencia volverán a cocinar para regresar al reality.

En la lista están Catalina Maya, Endry Cardeño, Lucho Díaz, Freddy Beltrán, Julio Sánchez Cóccaro, Ernesto Calzadilla y Francy.

Los comentarios en las redes no se han hecho esperar, muchos asegurando que no se esperaban esto, pues no es una fórmula que aplique el reality en Colombia.

Sin embargo, están emocionados por lo que pueda pasar y lo que digan los famosos que siguen en la competencia.

No obstante, también se han leído comentarios respecto a Catalina Maya.

Y es que, de acuerdo con varios televidentes, no quieren que ella vuelva al reality.

Recordemos que la modelo y periodista no fue muy querida, pues para los espectadores, era prepotente y siempre hablaba mal de sus compañeros.

Si RCN pretende mejorar el raiting metiendo a Catalina Maya, le va a pasar lo contrario… se va a ir la gente, esa vieja aburre ya #MasterChefColombia — Tuuuuuuuti (@lulapalula_) August 30, 2021

Catalina Maya… que jartera de señora. #MasterChefColombia — luzdeluna (@luzdelu26377761) August 30, 2021

Donde vuelva Catalina Maya volvemos a cerrar las vías del país. — ¡Saúl hermano! (@ArrobaRayalPiso) August 30, 2021

Uy ojala no vaya a volver @catalinamaya porq se darian garra en lo rosqueros… ojala vuelva Fredy… — Alexander Vanegas (@Alexandervan3) August 30, 2021

#masterchefcolombia vuelve y juega Catalina Maya, ingresa nuevamente al programa. — William Lizarazo (@wlizarazo67) August 30, 2021

Hace unas semanas, en medio de una entrevista con W Radio, la famosa habló de su paso por el reality.

“Nunca nos imaginamos que íbamos a terminar en enredos de convivencia. Yo, que lo viví, yo, que lo hice, les puedo decir que es espectacular. No es tan chévere cuando uno es la tendencia dos cada semana, ¿no? (…) Cuando yo salí de MasterChef, decía: ‘¡No, Colombia me va a amar!’. Cuando empiezo a ver el programa al aire, digo: ‘¡Dios mío! Es que si yo me estuviera viendo, yo me odiaría’.Yo tendría el mismo pensamiento que muchos colombianos tienen en este momento”.