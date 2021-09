En las redes son muchos quienes se preguntan: ¿Cuál es la verdad tras la “delicada cirugía” que tuvo el bebé de Carolina Cruz?

Durante esta semana el portal web Rechismes aseguró en una nota que el pequeño Salvador podría haber sido sometido a una cirugía en su cabeza.

“El pequeño, de seis meses, al parecer se sometió a una craneotomía. Este es un procedimiento quirúrgico que se realiza cuando se debe extraer un tumor o tejido anormal del cerebro y se debe quitar un pedazo del cráneo para poder entrar al cerebro y operar”.

De inmediato, las redes se llenaron de comentarios, muchos preguntándole a la presentadora si esto era cierto.

Por eso, la actriz y presentadora Yaneth Waldman, quien es amiga íntima de Carolina, decidió acabar los rumores con este mensaje:

“No es cierto, a Salvador no le han hecho ninguna cirugía. Dile a tu contacto en la Fundación Santa Fe (donde se dice habría tenido lugar el procedimiento), que se informe bien y que se dedique a hacer su trabajo dentro de esa institución, pues para eso le pagan, no para inventar chismes. ¡Qué se dediquen a hacer su trabajo y no a inventar historias!”.

Cabe mencionar que además de eso, Carolina publicó una foto junto a su bebé para acabar con los rumores de que fue operado.

“Salvador tiene muchos fans. ¡Qué impresión! Que dónde está, cómo está. Aquí, encima de mamá, ‘mi lugar favorito del mundo’”.

Salvador es el segundo hijo de la también modelo y nació a finales de febrero.

Desde entonces, la famosa ha estado subiendo fotos y videos del pequeño, además que ha sido sincera al contar que el bebé ha tenido algunos problemas de salud relacionados con el tamaño de su cabeza y una tortícolis que se dio por la posición que tuvo durante el embarazo.