¿Qué tal se ve? Look “galáctico” de Laura Acuña en ‘La Voz Kids’ se ganó halagos.

Desde su paso para el Canal Caracol para ser la presentadora de ‘La Voz Kids’ Laura Acuña se ha ganado todo tipo de comentarios.

Y es que como la producción de Caracol es una de las más vistas en Colombia, noche a noche las opiniones sobre Laura no se hacen esperar.

Y es que desde su ropa, su peinado o hasta su modo de presentar el programa de canto, son criticados de buena o mala manera por los televidentes.

Así quedó demostrado en el más reciente capítulo del reality, donde Acuña se robó las miradas de muchos por su pinta.

Todo porque para algunos era un look futurista o galáctico, que combinado con su peinado y maquillaje, se ganó los halagos.

Esto quedó demostrado en la publicación que la bumanguesa hizo en su cuenta de Instagram, donde rápidamente se llenó de cometarios.

“Las personas que me conocen saben que soy de poco maquillaje, no uso extensiones y me gusta lo natural. Pero… debo confesar que verme así en esta faceta taann diferente me gusta”, fue parte del mensaje con el que acompañó la publicación.

Si no puede ver la publicación, haga clic aquí.

Usuarios comentaron sobre la pinta y la belleza de la modelo.

“Pues me encanta esta versión”, “Wowwwww, de ataque”, “Te ves divina, con o sin maquillaje, con o sin extensiones, como sea te ves especular”, “Foto digna para el perfil”, “Despampanante”, “En cada capítulo más bella”, “Cada día te ves y luces mejor en la presentación, tus niños son inspiración para la realización de tu trabajo”, “El maquillaje súper”, “¡Se ve hermosa!”, “Hermosísima, mi presentadora favorita”, fueron parte de los comentarios.

