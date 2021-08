Mostró la muñeca vudú que le hicieron. Contadora de Farina le robó $ 1.800 millones a Epa Colombia con brujería.

Para nadie es un secreto el éxito que ha tenido Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, ha tenido desde que inició su empresa de productos capilares.

Tanto es lo bien que le va a la empresaria, que ha logrado adquirir apartamento, bodega, carros de alta gama y mantener la nómina de 350 empleados.

Aunque en los últimos días no fue así, según las más recientes revelaciones que hizo Epa Colombia.

Así lo contó por medio de la cuenta de Instagram de su empresa, donde dio algunos detalles de lo que le pasó.

Comentó que le robaron 1800 millones de pesos, sin dar mayores razones de quién fue el culpable.

Esto hasta hace poco, que Daneidy revelara detalles de la persona que la robó y cómo lo hizo.

Según comentó en un video que publicó recientemente, la que en ese entonces era su contadora y en quien confiaba, le hizo brujería para poder robarla.

“Me hicieron un robo de 1.800 millones una contadora (…) me hizo brujería (…) yo era una maldita porque me dejé enredar, ósea, yo era muy tonta, yo ni veía ni escuchaba y asimismo me puso el muñeco”, comentó.

Y aunque no dio la identidad de la mujer, comentó que es era la contadora de Farina y por eso confió mucho en ella.

Además, mostró la muñeca vudú que le había hecho y que tenía escondida dentro de las cajas de sus productos de keratina, en su empresa.

“La plata no se veía, el 10% siempre lo doy a las fundaciones, entonces la contadora dijo ‘ella está dando mucho con el 10%, entonces, venga le quito’, me hizo brujería”, aseguró la empresaria.

Y ante las revelaciones de Epa, la reguetonera Farina le manifestó su apoyo en redes sociales, manifestándole que cuenta con ella y su familia.

“Hermosura. Que sigas cosechando éxitos con todo lo que hagas. Te mereces todo lo mejor”, le comentó la cantante.

