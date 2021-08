Así lo contó por medio de sus redes sociales. ¡En tiempo récord! Epa Colombia ya logró pagar su millonaria multa.

Desde que se supo sobre la condena que recibió Daneidy Barrera, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia, la empresaria ha estado empeñada en conseguir dicha suma.

Y es que a Barrera le pusieron la multa de 407’433.072 de pesos, lo que serían 492 salarios mínimos mensuales, esto por los delitos que cometió en TransMilenio durante las protestas del 2019.

Por medio de sus redes sociales Epa Colombia invitaba a sus seguidoras a comprarle sus productos y ayudarla a conseguir el dinero que debe pagar.

Tanto fue así, que hasta anunció que sacaría un nuevo producto para el cuidado capilar. Se trata de unas gomitas que ayudaran al crecimiento y cuidado del pelo, gracias a sus componentes.

Y aunque la suma parecía ser muy grande para cancelar ante del 1 de septiembre, fecha límite que le pusieron, ya logró recolectar la plata para pagar.

Así lo dejó saber por medio de sus redes sociales, donde además agradeció el apoyo que ha recibido.

“En una semana pudimos lograr pagar la deuda (…) muchas gracias”, expresó con gran felicidad.

Pero no solo logró recolectar lo de pagar, según manifestó, hasta dinero para realizar inversiones le quedó.

“Creí que no lo lograría antes del 1ro de septiembre. Obtuve el dinero gracias a ti, me has ayudado demasiado. Tuve días superdifíciles. También hoy pude pagarle al abogado y pude comprar varias cosas que hacían falta en mi empresa. Le callamos la boca a miles, tú sabes amiga que somos una y la misma”, agregó.

