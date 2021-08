El reconocido chef abre puertas en la capital, Chris Carpentier abrió restaurante en Bogotá y los precios no son tan costosos.

Además de estar en MasterChef, Carpentier tiene sus propios restaurantes donde exhibe sus platos más famosos.

Recientemente, el chileno añadió a Bogotá a su lista de sucursales, pues abrió un restaurante Patrón Bistró, ubicado en la Zona ‘T’ de la capital.

Allí, se pueden degustar sopas, mariscos, pollo y otras preparaciones. Sin embargo, llama la atención que no es un restaurante demasiado caro, como suelen ser los negocios de cocina “de autor”.

Entre la carta, se observan platos entre los 19.000 y 44.000 pesos, y varias opciones de entradas para combinar.

Por lo que se ve, el lugar tiene un aire acogedor y con vista a la calle, lo cual seguramente lo hará llamativo para muchos comensales.

Ya en 2018, Chris había prometido su regreso a Colombia.

“…Puedo decir que me voy feliz, conocí gente extraordinaria, recibí toneladas de amor, aprendí de un país que es feliz aunque algunos no lo sepan. Sé que volveré muy pronto pero esta vez no será como un extranjero. Será como un local que disfruta de las arepas, el tinto de la mañana, la champeta y el vallenato. Desde este aeropuerto que es como una extensión de mi casa regreso a Chile con el corazón lleno, con la ilusión de nuevos proyectos. Agradezco a @canalrcn que me dio esta oportunidad y a todos los que me apoyaron en esta aventura que se llamo @masterchefcelebrityco. Hasta pronto Colombia”.

Luego de grabar MasterChef, prometió que volvería como “local”, y cumplió.