La familia de la presentadora vivió la inseguridad en primera persona. Sara Uribe alertó sobre violento robo con escopolamina del que su hermano fue víctima.

A través de sus redes sociales, Sara Uribe habló de un desafortunado episodio en su familia, especialmente su hermano Thomás.

Según contó, se encontraba con unos amigos en Medellín en los parques de Laureles y El Poblado, zonas muy frecuentadas entre grupos de personas que quieren compartir al aire libre.

Allí, al parecer un grupo de personas les ofreció algo a él y sus amigos, y más pronto que tarde se dieron cuenta de que era escopolamina. Les robaron todas sus pertenencias, pero pudieron escapar.

Y es que para colmo, parece ser que estos criminales pretendían asaltar a Thomás Uribe y a sus amigos, pero también matarlos si era necesario, pues alcanzaron a golpearlos.

Es así como decidió alertar a todos en sus redes, para evitar una tragedia.

Sara, muy preocupada, replicó el mensaje de su hermano, quien compartió las imágenes donde él aparece con el rostro lastimado.

“Me parece muy triste que esté pasando eso, y más en nuestra ciudad… que no tengamos seguridad a la hora de compartir con amigos. Gracias a Dios están bien, quedaron con vida, los robaron. Esperamos que se haga lo que se debe hacer… pero ha sido muy teso, para mi mamá, para él, para sus amigos. Me duele el corazón, me duele verlo así”, comentó la presentadora.

Este fue el testimonio de su hermano Thomás.

