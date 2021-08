La presentadora rompe el silencio tras los señalamientos. Jéssica Cediel se defendió tras acusaciones de maltrato animal: “no conocen mi vida”.

Desde hace varios años, las críticas hacia los parques acuáticos son cada vez más constantes. Algunos de ellos han sido blanco de reclamos por parte de estudiosos de la biología marina por tener grandes animales en pequeños tanques.

Por esta razón, muchos criticaron a Jéssica Cediel tras visitar un parque en México.

Allí, se le vio nadando con un delfín, pero muchos la señalaron por “maltrato animal”.

Es por esta razón que Jéssica aclaró que en el lugar le explicaron que los animales que tenían allí se encontraban en buenas condiciones, además, no podían soltarlos al mar abierto porque al vivir en cautiverio desaprendían las reglas básicas de defensa frente a otros animales.

“Ahora me juzgan de maltrato animal cuando ni siquiera conocen mi vida, ni lo que he hecho por los animales o tampoco mi relación con estos desde que yo era pequeña (…) No tengo por qué salir a aclarar pero lo voy a hacer porque quiero. Yo fui a este lugar y hablé con los especialistas en el tema, quienes me explicaron que cuando este tipo de delfines están acostumbrados a los cuidados del ser humano es mejor tenerlos allí, porque cuando salen al mar son presa fácil por su inocencia. Así que estoy hablando por el delfín que a mí me tocó”, dijo en el video.

Todo ello lo explicó en las siguientes imágenes a través de Instagram. ¿Cesarán los ataques?

