La periodista del noticiero confesó su temor. Érika Zapata pensó que la despedirían de Caracol: televidentes la llamaban “fea” y “montañera”.

En sus redes sociales, la periodista suele ceñirse a lo relacionado con su trabajo.

Así, en su cuenta de Instagram suele compartir momentos de sus reportajes, visitas y entrevistas con diferentes personajes.

Sin embargo, de vez en cuando comparte cosas más personales, relacionadas con su vida privada.

Recientemente estuvo como invitada en el Show de Suso, donde habló de su trabajo como reportera en sus primeros años, donde no gustaba del todo.

Esto a raíz de que tiene un marcado acento paisa que muchos han criticado. No obstante, Érika Zapata ha sabido mantener su línea y demuestra que sí se puede triunfar siendo uno mismo.

Aun así, admite que algunas veces sintió miedo porque no lograba quedarse mucho tiempo en sus trabajos y no sabía si en Caracol podría durar.

“No sé si me iba a funcionar hablando como la gente, o si hablando como nea porque la gente me decía ‘Ñérika’, que me parecía a Federico Gutiérrez, el alcalde anterior de Medellín. Y cuando yo iba a hacer las notas, llego al noticiero, empiezo a mostrar mi estilo, obviamente me da miedo porque no es fácil arriesgarse cuando uno ve que los otros periodistas lo hacen diferente”, comentó.

A pesar de esto, y de las duras críticas en redes, pensó que definitivamente se iría del noticiero. Tanto, que tal como le contó a Suso, pensó que le tocaría dedicarse a la venta de mangos.

Pero para su sorpresa, Caracol vio potencial en ella y decidió tenerla como presentadora de La finca de hoy, segmento dirigido a quienes cosechan y gustan de estos temas.

“Eso la gente me empezó a ‘despescuezar’ en redes, me decían que era muy fea, que montañera, que lo uno y que lo otro, pero yo me tenía la fe en que eso iba a funcionar. Pero en un momento sí pensé que me iban a echar porque llevaba 15 días de tendencia por las críticas, pero me funcionó. Ya después parecía reina de carnaval saludando mientras que hacía las notas”.

Por fortuna, Érika conservó su trabajo y hoy en día tiene muchos admiradores que aprecian su originalidad y sencillez.

A continuación podrá ver el programa de Suso donde la reportera se sinceró.

Érika Zapata pensó que la despedirían de Caracol: televidentes la llamaban “fea” y “montañera”