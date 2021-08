“Another round”: la película premiada en los Oscar que ya puedes ver en Netflix

La plataforma de streaming Netflix sigue actualizando su catálogo para atraer a la audiencia con nuevas series y películas. “Another round” es uno de los títulos ya disponibles, además elogiada por la crítica y ganadora de un premio Oscar en la categoría de filmes internacionales.

La historia, conocida también como “Otra onda” es protagonizada por Mads Mikkelsen. Cuenta las peripecias de cuatro amigos quienes buscan probar el efecto del alcohol en sus vidas, un experimento que se volverá cada vez más extremo.

La película también fue seleccionada para Cannes 2020 y proyectada en l prestigioso Festival de San Sebastián. “Partimos de la idea de hacer un film que fuera una celebración del alcohol. Hay muchas otras películas que muestran el otro lado de esa historia”, expresó el director Thomas Vintererg.

En este proceso, continuó el director, percataron que hacer una historia sobre el alcohol también conlleva responsabilidades, ya que no podrían dejar de lado el ángulo más oscuro, según dijo en en entrevista pasada en Screen Daily.

Según dijo a la BBC el director de esta extraordinaria película, el guión se ha basado en las teorías del psicólogo noruego Finn Skårderud, quien aseguró que los seres humanos nacen con un déficit de alcohol en la sangre de al menos 0,5 %. De no ser así, sería mayor la creatividad, el coraje y la imaginación, insistió el danés.

Vintererg perdió a su hija durante el rodaje de “Otra onda”, por lo que no duda que este proyecto no solo trata sobre el estar vivo, sino en vivir, dijo a la reconocida publicación. “Espero que se haya convertido en una celebración de la vida. Perdí a mi hija Ida mientras hacía esta película. Fue una pesadilla, siempre lo será”.

El danés se convirtió en tendencia la noche de los Óscar 2020 cuando recordó la trágica historia detrás del rodaje. Otro conductor distraído con el teléfono celular chocó contra el vehículo donde iba su hija acompañada de su exesposa, Maria Walbom.

Y aunque en un momento no concibió el proyecto sin su hija, supo al mismo tiempo que ella odiaría que finalizara. “No tenía sentido continuar, pero no tenía sentido no continuar. La extrañamos e hicimos esta película para ella”, exclamó en la entrega de los premios Óscar.

Este filme aclamado en los pasados premios de la Academia, ha despertado muchos cometarios en el mundo de Hollywood. Incluso el famoso actor Leonardo DiCaprio mostró interés en trabajar en un próximo remake, lo que generó opiniones encontradas.

Mientras algunos se mostraron emocionados por el proyecto, su protagonista fue enfático: “Me alegra no ser parte de eso”, según citó el diario Insider. El actor de “Another round” aseguró que a diferencia del teatro donde se puede repetir un par de años después, los pequeños momentos en las películas están sucediendo aquí y ahora”.

“Probablemente me gustaría cambiar estas escenas. Nunca puede suceder. Es complicado volver a interpretar el mismo personaje. Es mejor en manos de otra persona”, dijo el actor a Insider.

