Habló de lo que ha intentado hacer para remendar su error. Entre lágrimas, Epa Colombia reapareció hablando de la sentencia y cómo la Fiscalía no la ha querido escuchar.

Luego de conocerse la condena a la que fue sentenciada, donde deberá pagar cinco años de cárcel, Daneidy Barrera reapareció en redes para hablar de lo sucedido.

Lo hizo en un corto video que publicó en su cuenta de Instagram, donde manifestó entre lágrimas lo mal que se siente en este momento.

Incluso, comentó que en reiteradas ocasiones ha intentado hablar con TransMilenio, a quien dice les prometió que les pagaría la deuda con sus keratinas, pero no la han querido escuchar.

De igual forma, en sus palabras, comentó que la Fiscalía tampoco la ha querido escuchar y brindar ayuda.

“Estoy triste y esto que me está pasando, no se lo deseo a nadie. Cometí un error porque estaba con un par de amigos. Yo le dije a la Fiscalía que le pagaba con las keratinas mes a mes… que me den una segunda oportunidad porque yo genero empleo, la Fiscalía no me ha querido ayudar”, fueron parte de las palabras de la empresaria.

