El número de keratinas que tendrá que vender ‘Epa Colombia’ para pagar millonaria multa

La influenciadora es tendencia en las redes y hasta se habla del número de keratinas que tendrá que vender ‘Epa Colombia’ para pagar millonaria multa.

Durante esta semana se conoció el fallo contra la famosa tras los actos vandálicos que cometió contra TransMilenio en medio de un Paro Nacional en 2019.

‘Epa’ tendrá que ir cinco años a la cárcel, sin derecho a la prisión domiciliaria.

Pero además de eso, tendrá que pagar un costosa multa por todos los daños que ocasionó.

La influenciadora tendrá que cancelar un poco más de 400 millones de pesos, es decir, 492 salarios mínimos legales a 2019.

Esta semana, curiosamente, ‘Epa’ hizo un video junto a Koral Costa.

En las imágenes la empresaria le decía a Koral que le iba a regalar 200 kits de keratina y que si ella los vendía todos, se iba a llevar al bolsillo 20 millones de pesos.

En ese sentido, cada kit tendría un costo de 100 mil pesos.

Y eso, sumado a las cuentas de la millonaria multa, significaría que ‘Epa’ tendría que vender un poco más de 4000 kits.

Tras conocerse el fallo, muchos seguidores esperaron que ‘Epa’ hablara sobre el mismo. Y en efecto, lo hizo.

En sus redes se expresó con un mensaje dividido entre la tristeza y el positivismo.

“Todo va a estar bien. Esas palabras me las repito una y otra vez como una especie de plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme, que hay días en donde no quiero saber del mundo y que el mundo no se sepa de mí, pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga, porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí”.