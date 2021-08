Se trató de un concierto en el que hizo absurdas exigencias. Tuitera reveló grosera “pataleta” de Marbelle en evento donde no quería cantar.

Aunque muchos soñarían con conocer a los famosos, no siempre estos encuentros son gratos.

Así le ocurrió a una tuitera que recordó la vez que tuvo que trabajar en un evento donde Marbelle daría un pequeño concierto.

Me acordé de un día que Marbelle amenazó con no cantar en un evento de una emisora en la que yo trabajaba, porque su novio quería sentarse en una mesa que estaba reservada para otras personas. Fav y Te narro el oso. — Alejandra Rivolta (@AleRivolta) August 6, 2021

Según narró, trabajaba para una emisora que en 2014 tenía una serie de pequeños conciertos para fidelizar la marca.

En uno de ellos estaría Marbelle, quien actualmente concursa en MasterChef, con otro famoso, del que no dio nombres.

Ese día todo iba bien, pero los problemas empezaron cuando el novio de Marbelle se acercó a decirle a la cantante, justo antes de su presentación, que no estaba de acuerdo con la mesa que le habían asignado.

Según la tuitera, era una mesa situada adelante, donde vería perfectamente a su célebre novia.

Esto molestó a Marbelle, que empezó a gritar a la chica de la historia y a su colega, que le explicaban calmadamente que la mesa de su novio era de las preferenciales, pero no podían moverlo a otra porque estaban asignadas.

“Marbelle estaba histérica, ya que su pareja había ido a comentarle que la mesa que le habíamos reservado no era de su gusto, porque no era la que estaba justo en frente sino al lado, a pesar de verse todo perfectamente. Nos pedía que ya mismo paráramos a la gente que estaba ahí”, recordó.

Marbelle estaba histérica, ya que su pareja,había ido a comentarle que la mesa que le habíamos reservado no era de su gusto, porque no era la que estaba justo en frente sino al lado,a pesar de verse todo perfectamente.



Nos pedía,que ya mismo paráramos a la gente que estaba ahí. — Alejandra Rivolta (@AleRivolta) August 7, 2021

Después amenazó a las dos, con frases como “¡si mi novio quiere una mesa sobre el escenario pues se la ponen!”, “viene aquí una pelagata a decirme que no a mí y a mi novio?”, entre otras.

Empezó con un Freestyle digno de Gambeta, donde se podían distinguir algunas frases memorables a mi compi como “¡si mi novio quiere una mesa sobre el escenario pues se la ponen!”, “viene aquí una pelagata a decirme que no a mi y a mi novio?”, entre otras.



Nosotros así. pic.twitter.com/WdlXx07SCV — Alejandra Rivolta (@AleRivolta) August 7, 2021

“Si no le dan esa mesa a mi novio NO ME SUBO Y PUNTO. No se hace esta mierda”, dijo después la cantante, incluso cuando su colega intentó calmarla pues estaban a punto de comenzar el show.

Luego de ello, entró en acción el jefe de la tuitera que cuenta la historia, y le dijo a Marbelle “Pues no se suba. ¿Qué hacemos, pues? Empecemos ya que vamos tarde”. “No me subo” repetía ella a su amigo, el otro artista.

A la larga, la cantante se dio cuenta que no podría ganar la discusión y resultó saliendo a cantar como si nada.

SALIÓ MARBELLE!! 😱😱 la mesa seguía donde estaba, el novio pudo verla desde donde se le ubicó en un principio, cantó maravilloso, la gente feliz y nosotros…. pic.twitter.com/60lCYwRf3h — Alejandra Rivolta (@AleRivolta) August 7, 2021

Al final, el show se llevó adelante como si nada de esto hubiera pasado, pero la mujer que cuenta la historia asegura que quedaron todos anonadados con la actitud de Marbelle, con quien anteriormente se habían entendido bien.

