El finísimo y costoso regalo que James Rodríguez le dio a Frank Martínez

De seguro no sabía que ellos se conocían y del finísimo y costoso regalo que James Rodríguez le dio a Frank Martínez.

Muchos televidentes han conocido al comediante gracias a su participación en MasterChef Celebrity, reality que se emite por RCN los fines de semana.

Sin embargo, muchas personas ya lo conocían de antes y en la lista se encuentra James Rodríguez.

Y en realidad, tienen tan buena relación, que hasta Frank ha sido invitado a la casa del jugador.

Esa invitación sucedió hace un tiempo cuando él todavía jugaba para el Bayern Múnich y viajó al país para tomarse unos días de vacaciones.

“Fue brutal. Fue super bien, normal, hablaba de temas que eran para los dos. La única diferencia es la cuenta, pero había mucho en común, entonces fue muy bacano“, contó el comediante en una entrevista con Pulzo.

Sin embargo, ese no fue su único encuentro. Ellos volvieron a verse y fue entonces cuando James le dio el costoso regalo: una loción.

“Cuando lo conocí olía muy bueno y yo le mamé mucho gallo con eso. Entonces, él me dijo que me la iba a regalar. Jamás dimensioné que fuera tan cara. Me entregó la loción y era un tarrito muy pequeño. En ese momento, millón ochocientos en pesos colombianos”, contó.

Muchas personas no le creían que tuviera esa clase de relación con James, así que, para mostrar la verdad, hace unas semanas subió un video junto a él en forma de TBT.

“La prueba de que sí conocí a @jamesrodriguez10, y la loción apenas me la he echado cuatro veces por si me toca empeñarla, para ganarle algo”.

Los televidentes se han enamorado de Frank justamente por su sinceridad y por esos comentarios tan naturales que salen de su boca, así como sucede en el video junto al jugador.