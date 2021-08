En las redes, Taliana Vargas se sinceró sobre si ha usado el botox para perfeccionar su rostro.

Taliana es una de las exreinas colombianas más recordadas del país.

Además, poco después de ser reina se convirtió en actriz e hizo parte de importantes producciones.

Entre ellas la bionovela sobre Rafael Orozco y el éxito Chepe Fortuna, en las que fue protagonista.

Han pasado varios años desde que se coronó como la segunda mujer más bella del mundo.

Sin embargo, para muchos está mejor que nunca y sigue viéndose muy bella.

Así se lo hacen saber en cada una de sus publicaciones y en todas las instantáneas en las que presume su rostro en primer plano.

Actualmente la exreina está cerca de cumplir 34 años y muestra una piel envidiable a sus fanáticos.

A pesar de tener vitiligo, este no se ha expandido hacia su rostro por lo que este siempre se ve fresco y natural.

Muchos le han preguntado cuál es su truco y cómo ha conseguido verse así a pesar del paso del tiempo.

Todo es gracias al cuidado que le tiene a su piel y a su rutina de skincare.

Sin embargo, algunos han preguntado si también ha recibido ayudas externas, como el botox.

Ante estos cuestionamientos, Vargas no ha tenido ningún problema para responder.

“Nunca me he hecho botox, no me interesa hacerme botox, siento que mi piel no es lo suficientemente madura para eso”, afirmó en sus redes.

La exreina no se quedó allí, pues también habló de las mujeres que lo hacen desde que están muy jóvenes.

Afirmó que no cree en ese argumento de que se ponen botox a temprana edad “para prevenir”.

Esto, porque, según ella, con el paso del tiempo su rostro queda afectado por la sustancia.

“Ese cuento de que mujeres jóvenes se empiezan a hacer botox dizque por prevención, después cuando están viejas se ven como así: 🥴”.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos están de acuerdo con su explicación.

Mientras que otros le han reclamado, pues “no es posible que sepa más que un dermatólogo”.