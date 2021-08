“No importa si no nos caemos bien”: Liss Pereira reflexionó sobre el respeto a su paso por ‘MasterChef’

La comediante dio de qué hablar tras su discusión con Carla Giraldo; Liss Pereira reflexionó sobre el respeto a su paso por MasterChef.

En un video de su cuenta de Instagram, Liss Pereira compartió un mensaje respecto a la tolerancia.

Lo llamativo de este, fue que lo gravó en su tiempo en MasterChef, durante el cual tuvo algunas rencillas con participantes como Carla o Catalina.

Estas fueron sus palabras, que pidió no sacar de contexto puesto que no menciona a ninguna de las demás participantes.

“Es un día para que nos consintamos y para que nos queramos, pero también para que queramos un poquito más a las que incluso no se parecen a nosotras ni en los gustos, ni en la manera de ser ni en la manera de hablar ni en la manera de vestir. No importa si nos caemos bien, no tenemos que ser amigas entre todas, pero sí tenemos que respetarnos entre todas”, comentó.

“Cada vez mas necesitamos estar mas unidas como mujeres también y mejorándonos como personas constantemente: no es mujeres contra hombres, no es mujeres contra mujeres. Eso es algo de lo que no hablamos tanto y es que de verdad dejemos de darnos duro entre nosotras”, agregó.

Al escuchar sus palabras, muchos le enviaron palabras de apoyo y agradecimiento por sus posturas pacíficas.