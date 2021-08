La presentadora tuvo que hacer aclaraciones; ante insistentes preguntas, Carolina Cruz tuvo que aclarar si su bebé tiene problemas neurológicos.

Como muchos saben, Carolina Cruz es una de las presentadoras más conocidas del país.

Dada su larga trayectoria, muchos se han interesado también por su vida privada, y al ser madre de dos niños, también su familia ha sido comentada en redes.

No obstante, recientemente Carolina Cruz confesó que leer cosas que los demás comentan sobre sus hijos ha sido una prueba.

Recientemente, le preguntaron si su bebé tenía alguna enfermedad, y ella lo negó.

Sin embargo, pese a esta explicación, le siguen llegando muchas preguntas sobre el estado de salud de su hijo.

Fue así como decidió, una vez más, compartir un mensaje para aclarar que su hijo Salvador no tiene ningún problema a nivel neurológico.

Además, Carolina insistió en que la tortícolis es algo normal en muchos bebés.

“De lunes a viernes Salva tiene sus terapias para la tortícolis (…) El fin de semana aprovechamos para hacerle también terapias, y gracias a DIOS y a una dedicación infinita, Salvador cada día maneja mejor su cabeza. Neurológicamente está MÁS QUE PERFECTO y para aclarar algunas dudas, esto no tiene que ver ni con la edad y mucho menos con la fertilización in vitro. 1 de cada 4 niños sufre de tortícolis gestacional, así como 1 de cada 5 niños sufre de pujo”, comentó junto a un video de su bebé en terapias.

Por último, Carolina invitó a que la ignorancia sobre ciertos temas no lleve a las personas a decir cosas que no son ciertas, y sobre las cuales no tienen conocimiento.