No es la primera vez que usan su nombre: Carolina Cruz desmiente empresa que usó su imagen para promocionar producto adelgazante.

Molesta, en sus redes la presentadora de Día a día compartió una imagen donde aparece ella supuestamente promocionando un producto para bajar de peso.

Según explica, no tiene afiliación alguna con la marca, ni ha utilizado ninguno de los productos mencionados.

Por esta razón, Carolina Cruz invitó a sus seguidores a ser muy cautelosos con las marcas que abusivamente usan su nombre.

“No se dejen engañar POR FAVOR, todo esto que circula por las redes sociales es FALSOOOOOOOOOO!! No conozco y no he consumido ninguno de estos productos, cuidado esto puede ser muy peligroso. Además, nunca en mi vida he tenido FACEBOOK, cerré TWITTER y esta es mi única red social.. ojalá me ayuden a correr esta información para evitar que sigan engañando a la gente con noticias falsas donde se hacen pasar Por mi y con productos que pueden ser peligrosos (sic)”, anotó la presentadora.

Cabe recordar que muchos de estos productos “milagrosos” suponen enormes riesgos para la salud.

Por esta razón, a la hora de elegir dietas y buscar maneras de perder peso se debe consultar siempre con un médico.

