De frente: Diva Jessurum expuso a una seguidora que acosa famosos y la señaló de “experta en matoneo”

¡La presentadora se cansó! Diva Jessurum expuso a una seguidora que acosa famosos y la señaló de “experta en matoneo”.

A través de redes sociales, muchas personas aprovechan la sensación de anonimato y protección de no hablar frente a frente para insultar a las personas.

Así le ocurrió a varios famosos, que han recibido insultantes mensajes de una misma mujer.

Diva Jessurum fue una de las mujeres de la farándula que decidió denunciar esta situación.

En su cuenta de Instagram, expuso a una mujer que no hace sino escribirle a través de mensaje privado, tal como hizo en el pasado con una situación parecida.

Por esta razón, Diva se cansó y publicó el perfil de esta mujer, que lleva varios días acosándola.

“No publica foto en su perfil, quizás para que no sepan su identidad. A cuenta de qué tenemos que soportar que una persona como ella nos escriba insultándonos porque no le agrada nuestro físico? Quizás ella es perfecta, pero ya somos 4 personas las víctimas de sus comentarios desagradables. Señora, respete a los demás. Construya, no destruya. Usted no se da cuenta el daño que hace en el corazón de los otros con sus palabras cargadas de odio y burla”, explicó Diva en la publicación.

Diva Jessurum expuso a una seguidora que acosa famosos y la señaló de “experta en matoneo”

Esta no sería la primera vez que Diva expone a las personas que la insultan.

De un tiempo para acá, tomó la decisión de dejarle claro a sus seguidores que no toleraría ningún tipo de agravio en sus redes personales, y así lo ha hecho.