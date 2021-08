Reveló muy pocos detalles. Trabajadores de Epa Colombia le habrían hecho desfalco en su empresa de keratinas.

Desde que inició su empresa de productos capilares Daneidy Barrera ha mostrado por redes sociales el éxito que ha tenido con el tiempo.

Tanto es así, que ha logrado adquirir apartamento, bodega y mantener la nómina de 350 empleados.

Aunque al parecer por estos días no es así, según las más recientes revelaciones que hizo Epa Colombia.

Así lo contó por medio de la cuenta de Instagram de su empresa, donde dio algunos detalles de lo que le pasó.

“En este momento me voy a sacudir amiga porque no voy a llorar ni a hacer escándalos, para que cuando tengas una empresa no te pase lo que a mí me ha pasado”, fueron las palabras con la que inició.

En sus palabras nombró que creyó trabajar con personas fieles, correctas y que la ayudarían a salir adelante, además de nombrar que ella nunca robaría a nadie, expresó que mal intencionadas te ayuda a desfalcar.

“Donde crees que las personas son fieles y firmes, te ayudan a desfalcar la empresa”, expresó.

Incluso, le manifestó a sus seguidores que serían los que la ayudarían a seguir regulando a su empresa.

“Me vas a ayudar a seguir siendo esa empresaria exitosa, nunca te he mostrado algo diferente y tú me vas a ayudar, espero me apoyes demasiado y no se pongan a pelear entre distribuidores. No me causen más problemas que tengo tantos”, indicó la empresaria.

