No muchos conocen cómo fueron las incómodas condiciones en Protagonistas que una exparticipante revela casi 18 años más tarde.

El programa de RCN fue siempre uno de los más polémicos y comentados. No solo las personalidades que se dieron a conocer allí fueron tema de conversación, sino que el formato del mismo daba lugar a debates entre los televidentes.

Una de estas conversaciones siempre giró alrededor de si era justo con los participantes la vigilancia 24/7.

Tal como muchos televidentes recordarán, en Protagonistas todos los participantes eran grabados incluso cuando se bañaban.

Y de esto, justamente, habló Catalina Gómez, quien hizo parte del programa 18 años atrás.

“Qué bonito recuerdo del 2003, ¡ufff! Ya 18 años de haber vivido casi 3 meses, esta aventura dentro de una casa estudio. Datazos:

– No veíamos la luz del sol.

– No habían implementos deportivos para lo del manejo del estrés y la ansiedad… Solo pan y más pan con mantequilla, por lo cual yo entré en 50 kilos y salí en 62, calculen.

– No podíamos hablar con nadie de nuestra familia a menos que ganáramos algún reto que tuviera eso como premio.

– El baño para hacer 1 y 2 (no solo la ducha) tenían cámara”, comentó en sus redes con una foto donde recordó también a Cristina Hurtado.

Sin embargo, llama la atención que las condiciones de la casa fueran tan complejas, ¿se justificaba?

