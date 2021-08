Thalía es acusada de maltrato animal luego de compartir foto junto a su perrita

Thalía se encuentra promocionando su nuevo álbum de estudio llamado “Desamorfosis”. El cual estuvo precedido por 3 sencillos Ya tú me conoces, La luz, Tick tock y Mojito. Está siendo un rotundo éxito, pero hace poco la cantante dio mucho de qué hablar y no precisamente por “Desamorfosis”.

Thalía es súper activa por sus redes sociales, siempre la vemos en su Instagram compartir, con sus más de 17 millones de fanáticos, fotografías y videos tanto para promocionar su trabajo musical y buenos momentos.

Thalía mutila las orejas de su perra Francesca

Pero últimamente sus seguidores no se han sentido tan complacidos, ni tan de acuerdo con su gran ídolo. Ya que hace poco publicó un carrusel de fotos donde la vemos posando con su perrita llamada “Francesca” la cual es raza Dóberman.

En la publicación, podemos ver a Thalía abrazando a la perra vestida con un glamoroso y precioso vestido color naranja, de cuello diagonal con un adorno de lazos azules en el hombro.

Pero lo que llamó la atención de la publicación no fue su vestido, ni su peinado, ni su hermoso maquillaje.

Lo que a los seguidores les llamó la atención fue que la perra aparece con las orejas vendadas que le dan un aspecto de cachos a las mismas.

Sus seguidores alegan que la protagonista de “María la del barrio” le cortó las orejas a su perra para hacérselas puntiaguda. Como solían hacerlo hace un tiempo atrás a esa raza de perros.

Aunque podemos ver la cantante acariciando a su mascota. Algunos escribieron lindos comentarios, la mayoría de sus seguidores llenaron la publicación de comentarios llenos de indignación donde la acusan de crueldad y maltrato animal.

La cantante hizo caso omiso a las críticas por la cirugía a la que sometió a su mascota / Instagram

La publicación recaudó más de 2.800 comentarios, menciona “No mutilen a los perros, Dios cuanta ignorancia”, “Tuve un Dóberman y nunca le corté sus orejas… Acá si no te aplaudo por más que te adore”. Algunos hasta la acusan de tener animales enjaulados: “Teniendo una habitación con aves enjauladas no se puede esperar más de ella contra los animales”.

Otros alegaron que eso de cortarles las orejas a los perros ya no se usa y es una crueldad: “Si qué pena, ya no se usa cortar la cola ni orejas, incluso los veterinarios ya no lo hacen”, otro de los comentarios más contundentes es: “Solo los animales son capaces de amarnos aun después de cometer la atrocidad de mutilarlos por gusto”.

Aun cuando la publicación no fue del agrado de muchos de sus seguidores, de igual forma recolectó casi 200 mil “me gusta”. La cantante de éxitos como “Piel morena”, “A quien le importa” y “Arrasando” no se ha pronunciado antes sus seguidores, en cuanto a este hecho.

La cantante y actriz hace caso omiso a las acusaciones de sus seguidores

Thalía continúa con total normalidad su actividad en su cuenta de Instagram, creando otras publicaciones, haciendo caso omiso a sus críticas y comentarios. En una de las publicaciones que hizo después de dicho y desafortunado post fue un video que recorre sus más grandes éxitos agradeciéndoles a sus fanáticos por creer en ella y siempre estar allí.

Aunque no lo parezca esto puede ser una forma de decirle a sus seguidores que sigan a su lado: ““No Me Acuerdo” de aquello que no me hace bien, y creo que es hora de celebrar mi vida y la presencia de cada uno de ustedes en ella con un “Mojito””.

