Por esta razón Shakira no deja que sus hijos escuchen sus canciones

Shakira no solo es una cantante reconocida en Colombia, sino que su fama no conoce fronteras y le ha hecho acreedora ha ser estelar en grandes eventos como el SuperBowl y citas mundialistas. Sonaría casi imposible que una de sus canciones no haya sido escuchada o prohibida.

No obstante, se reveló que Shakira estaría “conspirando” contra ella y estaría prohibiendo que sus hijos escuchen sus éxitos. Su principal razón sería que la interprete de Waka Waka no quiere que los niños frutos del amor con Gerard Piqué sepan que ella es famosa.

“No hago que mis hijos escuchen mi música. Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible”, dijo la cantante en declaraciones al portal ET Canada.

“Resulta innegable que no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público, al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra persona”, dijo la barranquillera.

Último sencillo

Shakira, la cantante y compositora colombiana, lanza este viernes su nuevo single y videoclip “Don’t Wait Up”, una canción compuesta por Ian Kirkpatrick y Emily Warren que “es un himno bailable de empoderamiento que invita a todo el mundo a la pista”, según una nota de Sony Music.

Además de ganar tres Grammys y 11 Latin Grammys, Shakira ha vendido más de 80 millones de discos a nivel mundial. La cantante también es la primera artista sudamericana en colocar una canción en el puesto número 1 en los Estados Unidos y actualmente está preparando en el estudio su próximo disco.

Te puede interesar