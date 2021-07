Las críticas en redes no se hicieron esperar. “Los peores”: televidentes no ocultaron su enojo con Enfermeras y dicen que ya no la verán.

En días recientes, la novela ha sido el blanco de algunos comentarios no del todo agradables.

Si bien es una de las más vistas, de hecho, la más popular de RCN, a algunos televidentes les ha molestado el giro que la historia tomó.

Como bien sabemos, María Clara volvió a sus andanzas con Carlos Pérez, y dado que han terminado y regresado tantas veces ya muchos los apodan “los tóxicos”.

Además, había aparecido un pretendiente para ella que mostraba más madurez, el doctor Garnica.

No obstante, durante su cumpleaños María Clara se vio con Pérez, y no pudo evitar caer en tentación y dejarse llevar por él. Arrepentida, terminó contándole la verdad a Garnica.

En un fragmento que compartió la cuenta oficial de Instagram de RCN, varios televidentes se despacharon.

Algunos incluso preguntan “en qué momento” los protagonistas de la historia se volvieron “los peores”. Otros van más allá y prometen que, de seguir así, no verán la novela.

Esta fue la publicación de RCN que desató malestares:

Enfermeras triunfa fuera de Colombia

Dado su éxito en Colombia, y el hecho de que muchos televidentes en diferentes países querían verla, Enfermeras estará en Telemundo.

Este canal transmite para varios canales, y así serán varios lugares los que podrán acceder a la historia de amores y dramas que se vive en Enfermeras.

En redes sociales, vimos a Diana Hoyos (María Clara) anunciando la novela para Telemundo.

Al parecer, los países que pueden ver la producción desde el 12 de julio son México, Colombia, Venezuela y Guatemala.