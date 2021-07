Muchos están pendientes de sus partes de salud: cáncer de Natalia Durán hizo metástasis, pero la actriz también dio buenas noticias sobre su diagnóstico.

En sus redes, la actriz Natalia Durán reveló cuál es la enfermedad que la aqueja y por la que pensó que moriría días atrás.

Luego de sentirse muy enferma, la actriz fue a un hospital al que llegó casi desmayada. Allí, después de muchos exámenes, le diagnosticaron cáncer de tiroides.

Para ello, ahora debe someterse a tres cirugías, y reaparece luego de la segunda, que salió bien.

Así lo reveló en sus historias de Instagram, donde se mostró especialmente agradecida con amigos, familiares y seguidores.

Sin embargo, recientemente confirmó que su cáncer hizo metástasis; esto es, cuando las células cancerosas comienzan a afectar otras partes del cuerpo.

Si bien esta noticia es desalentadora, pues podría requerir un tratamiento mucho más desgastante y extenso, lo cierto es que la actriz también contó que le habían diagnosticado una enfermedad autoinmune conocida como síndrome de Asia.

Esto significa que mientras pueda combatir esta enfermedad, de la cual de hecho se ha ido recuperando, su cáncer tiene mejor pronóstico, pues ambas cosas están ligadas.

“La patología no salió tan chévere”, dijo la actriz. “Tengo muchas más metástasis de lo que creía, pero lo positivo es que me he ido recuperando mucho del Síndrome de Asia, que es el síndrome autoinmune por el cual dos de mis médicos creen que tengo este cáncer, pero vamos día a día, aprendiendo mucho”.

¡Pronta recuperación a la actriz!