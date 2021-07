La influenciadora bogotana fue entrevistada en el programa La Red, en el que se refirió a los cambios que ha tenido en su vida. ‘Epa Colombia’ se desató en llanto al hablar de su proceso de crecimiento personal.

Daneidy Barrera dijo durante la entrevista que el tiempo que la Fiscalía le prohibió usar las redes sociales fue decisivo para ella, pues fue lo que le permitió replantear su vida y ser una mejor persona.

Según contó, fue ese suceso el que, a pesar de que fue negativo y de ser sentenciada a prisión domiciliaria, le terminó materializar la idea de emprender con el negocio de las keratinas.

“Me convertí en una empresaria exitosa en Colombia, porque salir adelante en Colombia es difícil, emprender y generar empleo es muy difícil. Esos meses que me quitaron las redes, me hicieron un favor, porque hicieron a una mujer fuerte, valiente, capaz ”, contó la influenciadora.

“Uno se puede equivocar en la vida, pero tiene derecho a cambiar y las segundas oportunidades existen. Esa segunda oportunidad que me dieron, me impulsó a ser la mujer que hoy en día soy, trabajadora”, agregó en medio de su llanto.

‘Epa Colombia’ se desató en llanto al hablar de su proceso de crecimiento personal

Barrera también explicó que 9 meses después de que una jueza haya determinó que no podía usar sus redes sociales como castigo por sus actos, su abogado logró que le quitaran esa medida, pues las redes eran su trabajo y la forma de conseguir dinero para sustentar su vida.

“El abogado me dijo que ya podía utilizar las redes sociales, pero que era hora de cambiar, que no saliera la misma ‘Epa Colombia’ de antes, sino una ‘Epa Colombia’ nueva, que inspirara y en eso fue en lo que me convertí”, expresó la bogotana en ‘La Red’.

Hoy a la empresaria de Keratinas parece estarle yendo muy bien con su negocio. Pasó de vivir en un barrio popolar a uno de alto estrato y tiene tres lujosos carros.

De hecho, hace unos días indicó que pronto será la dueña de un vehículo Porsche.

Frente a las críticas que le han hecho por poseer estos lujos, e incluso insinuaciones de que está lavando dinero o evadiendo impuestos, Barrera indica que todo ha sido producto del trabajo de su empresa.

“Yo quiero hacer las cosas correctamente, no me quiero equivocar dos y tres veces”, dijo. También indicó que le ha pagado cumplidamente millonarias sumas a la Dian.