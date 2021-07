¿Qué opina del comentarios? “El estudio no es la única forma de salir adelante”, comentario de La Liendra por el que es centro de crítica.

Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra, está siendo centro de polémica en redes sociales, todo por cuenta de un comentario.

Por medio de la dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ de Instagram, el joven decidió responder algunas de las inquietudes, en las que habló de su trabajo como influenciador.

Entra las cosas que dijo fue cuanto ganaban, le respondió a quienes lo critican por ganar más que un médico y hasta dijo una frase que está causando polémica.

“El estudio no es la única forma de salir adelante”, mencionó el joven, comentario que ha dado para toda clase de reacciones.

Y aunque muchos creyeron que estaba incitando a buscar otras formas de ganar plata diferente a la de estudiar para ser un profesional, historias más adelante habló de la importancia del estudio y el conocimiento.

“Siempre quiero sacarle mucha plata a esto de las redes sociales porque uno no sabe cuándo va a terminar, pero les voy a contar algo: ¿Ustedes creen que yo perdería mi vida mi vida y mi privacidad gratis y solo por ser famoso? No, si yo no ganara lo que yo gano hoy en día, no haría esto (…) a mí me interesa facturar. Yo hago esto con mucho amor, pero soy de las personas que dicen que así trabajes con amor tienes que ganar mucho dinero”, menciona.

