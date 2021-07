Decidió contestar al comentario de muchos televidentes. Exparticipante de MasterChef explica por qué a veces parece que el reality es “libreteado”.

Ya que muchos quisieran saber por qué el programa se ve como si tuviera guion, Hassam decidió contestar a la pregunta, que le llegó a través de Instagram.

En sus redes, al humorista y exparticipante le preguntaron por qué “cuando los chefs prueban la comida, las estaciones están limpias”.

Y es que este es un detalle bastante llamativo de las grabaciones, además de las constantes suposiciones de que solo se quedan los participantes que “suben el rating”.

Así las cosas, Hassam decidió contestar:

“Aquí me van a echar la madre los productores de televisión. Yo he estado en 5 ‘realities’, los ‘realities’ no son libreteados, pero hay un equipo de guionistas que van estructurando la forma de acuerdo a lo que cada participante vaya mostrando. Entonces ahí se forma una trama”.

Con esto, Hassam quiere decir que aunque no hay libreto, sí hay cosas que se acomodan por estética, o para evitar caos en el set.

Por ejemplo, recoger el desorden de las cocinas sería uno de estos detalles.

Los famosos que conforman la cocina de MasterChefeste año son: Carlos ‘Pity’ Camacho, Marbelle, Julio Sánchez Cóccaro, Viña Machado, Catalina Maya, Carla Giraldo, Emmanuel Esparza, Ernesto Calzadilla, Endry Cardeño, Gregorio Pernía, Lorna Cepeda, Mario Espitia, Francy, Alicia Machado, Ana María Estupiñán, Lucho Díaz, Liss Pereira, Diego Camargo, Frank ‘El Flaco’ Martínez y Freddy Beltrán.

¿Quién de ellos llegará a ser el ganador de MasterChef?