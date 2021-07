La actriz confesó que se había equivocado en MasterChef; Carla Giraldo se arrepintió de su discusión con Liss Pereira: “le pido disculpas por meterme con su hijo”.

Luego de muchos ataques, Carla Giraldo decidió bajar la cabeza y admitir que erró con la comediante.

Por si no sabe qué pasó, hablamos del capítulo de MasterChef Celebrity, de RCN, donde las dos tuvieron una discusión.

En aquella ocasión, Carla comentaba que nadie debería “ayudar” a sus compañeros en la cocina, pues era una competencia individual.

Así las cosas, Liss defendió a sus compañeros que solamente trataban de no quedar eliminados en el reto.

En ese momento, Carla se exasperó y le preguntó a Liss si ese sería un buen ejemplo “para su hijo”, palabras que enfurecieron a la humorista santandereana.

Desde entonces, Carla ha sido blanco de fuertes críticas por su comentario y su actitud.

Sin embargo, ahora la actriz revela que todavía lamenta lo ocurrido pues sabe que se equivocó. De hecho, le pidió disculpas a Liss Pereira con una carta, dice, pero ella nunca le respondió.

“Con Liss yo fui muy cansona y fastidiosa en algún momento, y así mismo le escribí una carta desde mi corazón y el amor, en la que le pedí unas disculpas que nunca fueron aceptadas y la entiendo, pero no le puedo pedir disculpas toda la vida, ya lo hice cuando me sentí mal y ella nunca me quiso contestar”, dijo.

“Me pareció una cag… meterme con el hijo de Liss, le pido disculpas por haberme metido con su él”, comentó.

Todo esto lo reveló Carla en un video en vivo donde conversó con Marbelle, Viña y Catalina Maya a través de Instagram.

