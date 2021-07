¿Nuevo proyecto? A Epa Colombia la vieron visitando las instalaciones del Canal Caracol

¿Ahora va para la televisión?, le contamos. A Epa Colombia la vieron visitando las instalaciones del Canal Caracol.

Aunque Daneidy Barrera, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia, se dio a conocer en redes sociales gracias a la polémica, desde el 2020 tuvo un gran cambio.

Así lo han podido ver sus seguidores por medio de sus redes sociales, donde constantemente muestra la nueva vida que lleva ahora.

Luego de su imprevista con la justicia, por causar daños en una estación de TransMilenio, la influencer decidió cambiar.

Tato fue así, que hasta sacó su línea de productos capilares, con los que incluso manifiesta ser la número uno en la venta de keratinas.

Tanto ha sido el cambio, que algunos internautas le piden que quieren ver a la Epa antigua, pero ella les ha manifestado que ya no es una “payasa” sino “toda una empresaria”.

Incluso, recientemente publicó un video en el que se le puede ver en las instalaciones del Canal Caracol, de donde incluso fue vetada, pero en esta ocasión fue invitada para hablar de emprendimiento.

“Dios me dio una segunda oportunidad y acá estoy amiga… A mí me habían cerrado las puertas”… “Amiga volví a Caracol, me volvieron a abrir las puestas. ¿Cómo estás, amiga?”, manifestó.

Incluso, a modo de broma expresó que el canal debería hacer una novela con ella.

Epa Colombia llegó a Caracol muy emocionada, pero como siempre resaltó con su humildad al saludar con mucho cariño a la señora encargada de la vigilancia… Aplausos porque siempre tiene presente su humildad pic.twitter.com/uRKNOjh2Kx — Pille pues (@PuesPille) July 16, 2021

Si no puede ver el video, haga clic aquí.

