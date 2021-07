Si no sabía esta historia, le contamos que Érika Zapata, de Noticias Caracol, se salvó de robo gracias a tremendo pique.

Érika ha sabido ganarse el corazón de los colombianos gracias a su forma tan especial y sincera de presentar las noticias en Caracol.

Por eso, ahora muchos también se han decidido a seguirla en las redes sociales.

Y si en la pantalla chica es sincera, en las redes aún más.

Y es que Érika siempre está contándoles a sus seguidores todas sus ocurrencias y anécdotas.

Por ejemplo, durante esta semana reveló que estuvieron a punto de atracarla.

Sin embargo, la periodista fue más avispada y salió corriendo sin pensarlo.

La confesión la hizo en Instagram y contó lo siguiente:

“Un man dizque a atracarme. Ni me olió con el pique que metí, lo dejé viendo un chispero. Nadie se roba mi bolso de chancera en mi presencia”, contó con todo el humor.

Además, el tema no quedó allí. Y es que Érika subió otra foto, pero esta vez, de un amor platónico: Michele Morrone.

Y volvió a contar con gracia que, tal vez, el atracador “podría ser el actor”.

“Muchachos, ya me entró la duda… será que el atracador de ayer, no era ningún atracador y era el de 365 días que me iba a secuestrar. Como le dejé mi foto y ubicación. Si fue así, acabé con mi única posibilidad de amar”.

Cabe mencionar que en el pasado Érika ya había hablado del bolso que estuvieron a punto de robarle. Y es que, en realidad, es su favorito. Por eso, no permitió que se lo robaran.

Se trata de un bolso de la marca Vélez, que en la actualidad, puede costar un poco más de 300 mil pesos.

Hace unos meses la presentadora subió una foto del bolso y afirmó lo siguiente:

“De mis objetos más preciados: mi bolso de chancera que lo tengo hace 5 años. Hasta que la muerte nos separe”.