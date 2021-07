En las redes se conoció la razón por la que Carolina Cruz no quisiera volver a Día a día.

La presentadora colombiana es una de las más queridas de la pantalla chica.

Y con justa razón, y es que lleva varios años entreteniendo con su talento a los televidentes.

En la actualidad es una de las estrellas de Día a día, magazín de Caracol que tiene un gran rating en las mañanas.

Sin embargo, ella no ha estado en los últimos meses debido al nacimiento de su segundo hijo, Salvador.

Pero, su licencia de maternidad está por terminar y pronto volverá al famoso programa.

A través de sus redes se sinceró respecto a que se siente muy feliz por regresar, pero al mismo tiempo, confesó que se siente muy triste.

Y es que ahora que los presentadores han vuelto al set de grabación, Carolina tendrá que alejarse de sus hijos para hacer el programa.

“En cuenta regresiva. La otra semana comienzo a trabajar y estoy dichosa porque nada me hace más feliz que regresar a mi familia, a mi casa. Pero también tengo que aceptar que alejarme por unas horas de este pegote mío de mi vida me va a dar guayabo. Menos mal son un par de horas y de nuevo estaré aquí pegada a mis pulgas. Hacer lo que más me apasiona, que es trabajar, y volver a ver a mis compañeros, me tiene muy ilusionada”, escribió junto a la siguiente foto:

La razón por la que Carolina Cruz no quisiera volver a Día a día

Captura de pantalla, Instagram de Carolina Cruz

Salvador nació a finales de febrero y llegó para hacer más grande la felicidad del hogar de Carolina.

Cabe mencionar que luego de tener una pérdida, Carolina y el actor Lincoln Palomeque decidieron probar con otra forma de concebir y lo hicieron de forma in vitro.