A través de una serie de videos, Maluma se sinceró sobre por qué quiso “tirar la toalla” y no cantar más.

Si todavía no la ha visto, le contamos que el cantante tiene una especie de serie en su página de Facebook.

A través de esta, Maluma ha contado lo que ha aprendido, pero también, las dificultades que le ha traído este camino como artista.

Justamente, hace poco se refirió a que pensó seriamente si debía seguir haciendo música.

Al parecer, el exceso de trabajo y los sacrificios lo hicieron cuestionarse, y por eso, decidió realizar un viaje a Jamaica, lugar donde compuso su más reciente álbum.

Gracias a este viaje pudo sanar su mente y su corazón, se conoció más y pudo abrirse a nuevas creaciones musicales.

“Necesitaba escapar y desconectarme, ya que había trabajado intensamente sin parar en mi carrera durante siete años y llegué a cuestionarme si debía seguir creando música”, aseguró.

Cabe mencionar que uno de los motivos que lo llevó a pensar en el futuro de su carrera tuvo que ver con los premios Grammy.

Por ejemplo, recordó la ocasión que estuvo nominado ocho veces al Latin Grammy y no se ganó ni uno.

“¿Cuál es la maldición?”, dijo y agregó que: “Tener la ilusión de ganarme un Grammy y llevarlo a mi casa. Mostrarle a mi mamá y que se sienta orgullosa. Yo ni siquiera lo hago por mí, sino como para que las personas alrededor se sientan felices”.

Justamente, la madre del cantante, Marli Arias, se refirió al tema y contó que: “Cuando son los Grammy, intento no prestarle atención a eso. El año pasado fue lo mismo. Estaba seguro de que lo ganaba y no. Obvio le da una tristeza y decepción, pero no se lo podemos demostrar a él”.

