La reconocida modelo denunció el tema en una entrevista. Ana Sofía Henao habló del acosador que la amenaza a ella y a su familia.

Al igual que a muchas famosas, a Ana Sofía le ha tocado experimentar el lado oscuro de la fama.

Y es que tal como reveló en Lo sé todo, hay un acosador que la hostiga desde hace varios años.

Al parecer, es un sujeto que ya tiene identificado por sus perfiles en redes, pero no sabe sus datos personales concretos.

Según dice, es un hombre que le escribe constantemente, pese a que ella lo bloquea una y otra vez.

Además, se empezó a preocupar porque el sujeto le escribe también a su esposo, y hace comentarios amenazantes.

“Empecé a ver que la cosa era seria porque también le escribió a mi esposo. En ese momento dije que no podíamos ser tan tranquilos y relajados con ese tema. Dios no lo quiera, uno no sabe qué pueda pasar”, comentó

Por ahora, espera poder identificarlo y tomar cartas en el asunto, pues también teme por la seguridad de su pequeño hijo.

Esto fue lo que le contó a Lo sé todo.

