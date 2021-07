La presentadora cree que su colega todavía se manifiesta. Laura Acuña dice que Jota Mario le envió una señal, “él está siempre”.

Luego de salir de RCN, Laura Acuña decidió tomarse un tiempo para descansar y pensar en sus proyectos personales.

Sin embargo, siempre dijo que volvería a la televisión y lo hizo en un programa de YouTube, para luego confirmar que estaría en La voz kids.

No obstante, uno de los grandes pesares de la presentadora fue la muerte de Jota Mario, con quien trabajó durante más de 10 años en RCN.

El presentador tuvo un derrame cerebral del que no pudo recuperarse.

En sus redes, Laura Acuña siempre insiste en que Jota Mario sigue presente en los momentos importantes de su vida.

Así, contó en entrevista con Suso que el presentador tenía una forma de estar presente, y era a través de las plumas que aparecían de la nada en diferentes lugares.

Recientemente, en su cumpleaños número 39, dice haber sentido su presencia.

“Se me pegó una pluma en la puerta del carro y yo siento, no sé si porque quiero o porque de verdad es cierto, que en cada una de las cosas importantes que me pasan en la vida él está siempre”, comentó.

Esta fue la entrevista donde habló de lo ocurrido y otras anécdotas del presentador.

Ya en otras ocasiones, Laura ha explicado que Jota Mario creía mucho en los ángeles.

De hecho, el presentador dedicó su canal de YouTube y sus redes a hablar del tema en sus últimos meses de vida.

