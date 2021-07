El presentador compartió unas palabras para ciertas personas en redes, “Cállate”: la cruda reflexión de Juan Diego Alvira para quienes critican sin saber.

Con el “anonimato” de las redes, son muchos quienes aprovechan para maltratar a quienes no conocen en persona.

Así las cosas, los famosos y figuras públicas reciben incontables mensajes día y noche, muchos de ellos, en tono ofensivo o despectivo.

Fue por esta razón que Juan Diego decidió compartir unas palabras con sus seguidores.

Si bien no se refirió a algún incidente reciente, se sabe que él también ha sido víctima de las personas que hablan sin conocerlo.

“Te caigo mal…conóceme; te hice daño… perdóname; Te intereso…búscame; Dudas de mi…rétame; Me quieres…demuéstramelo; Me perdiste…olvídame; No sabes de mi…cállate”, fue la reflexión que compartió el presentador, tomada de un autor anónimo.

Originalmente, el presentador la compartió en el noticiero, pero también la replicó en sus redes.

“Voy a dejar por acá esta reflexión que hice en una emisión del noticiero de la mañana, vale la pena compartirla en las redes…”, dijo.

Al leerlo, muchos le dieron la razón y le agradecieron por compartir estas palabras.