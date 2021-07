Una confesión dio de qué hablar en sus redes, ¿romance en MasterChef? Un participante confesó cuál es la famosa que le gusta.

Pese a que en los capítulos recientes de MasterChef hubo muchas discusiones, también hay espacio para el romance.

Al menos, así parecce luego de que Frank confesara que la famosa que más le gusta en el reality es Viña Machado.

Esto lo confesó en su cuenta de Instagram, donde respondió que la más linda de MasterChef, en su opinión, es Viña.

Ya en algunas ocasiones los hemos visto cocinar juntos, y en el capítulo que viene también harán dupla.

¿Tiene oportunidad Frank con Viña?

El supuesto requisito que le pusieron a los famosos para estar en MasterChef

Un detalle desconocido dio de qué hablar en redes cuando Adriana Betancur, presentadora que atraviesa un difícil momento de salud, contó por qué no ha participado del programa.

La pregunta le llegó a través de sus redes, donde contó que la habían descartado pese a que aplicó al “cásting” del mismo.

Según dice, en su caso la descartaron porque buscaban famosos con más de un millón de seguidores.

“Fui, averigüé y dije que si por favor me hacían aunque fuera el ‘casting’, y me dijeron que no, que se necesitaba más de un millón de seguidores para participar. Entonces, ahí quedé, hasta ahí llegué”, contó.

Hasta el momento, esto no se ha podido comprobar.

