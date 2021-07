El deportista y ganador del Desafío 2017 habló de su decisión. Mateo Carvajal se borró algunos de los tatuajes que tenía en su rostro, ¿se cansó de las críticas?

Luego de salir del Desafío, reality de Caracol donde salió campeón, Mateo Carvajal se dedicó a las redes sociales.

Así, ha trabajado con otros influencers, publicistas y demás personas del medio.

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar en sus redes ha sido su amor por los tatuajes.

Como muchos saben, Carvajal tiene casi todo el cuerpo tatuado, incluyendo su cara, donde tiene varias piezas pequeñas.

Más de una vez ha recibido críticas de quienes dicen que tiene demasiados tatuajes, y que no le quedan bien.

Recientemente decidió borrase con procedimiento láser dos de ellos, los que tenía en su nariz.

Sin embargo, lo hizo porque, tal como él mismo explicó, estos ya habían perdido significado.

“Les tengo un mensaje a todas las señoras que me decían: ‘Ay, si se tatúa la cara, se va a dañar la vida. Y es que te vas a arrepentir’. Pues, señoras, no me dañé la vida, pero me borré unos tatuajitos, los que tenía aquí… ya como que cumplieron su ciclo”, comentó.

Y si se arrepintió 🤣 pic.twitter.com/EGxJGuiRN8 — Ana (@PuraCensura) July 9, 2021

¿Se terminará quitando otros más?